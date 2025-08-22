Больше месяца на китайской космической станции «Тяньгун» работает чат-бот с искусственным интеллектом. Недавно он проявил себя в первом серьезном задании, координируя выход тайконавтов в открытый космос, передает Синьхуа.

Генеративная модель «Укун ИИ», названная в честь легендарного Короля обезьян Сунь Укуна, была доставлена на «Тяньгун» грузовым кораблем «Тяньчжоу-9» 15 июля вместе со скафандрами нового поколения, свежими фруктами и другими припасами для экипажа, сообщили в Китайском исследовательском и тренировочном центре астронавтов (ACC).

Разработанный на основе китайской модели ИИ с открытым исходным кодом, Укун предназначен для удовлетворения требований пилотируемых космических миссий. Большая языковая модель (LLM) адаптирована для работы на орбите, поскольку обучена на базе данных о космических полетах.

Члены экипажа «Шэньчжоу-20» уже использовали ИИ для помощи в подготовке к внекорабельной деятельности. Накануне выхода в открытый космос Укун составил для них график работ с рекомендациями.

«Предоставленная им информация весьма исчерпывающая», — оценил тайконавт Ван Цзе.

Это первый случай применения LLM на китайской космической станции. Экипажу Международной космической станции помогают сознанный в НАСА робот Astrobee и система психологической поддержки CIMON. Отличие Укуна заключается в том, что он сочетает в себе функции интеллектуального помощника, подобные тем, что используются на Земле, с полной ориентацией на космическую навигацию.

«Эта система может обеспечить быструю и эффективную информационную поддержку для сложных операций и устранения неисправностей членами экипажа, повышая эффективность работы, психологическую поддержку на орбите и координацию между космическими и наземными командами», — рассказал представитель ACC Цзоу Пэнфэй.

Судя по опубликованным китайскими СМИ кадрам, интерфейс искусственного интеллекта представляет собой мультяшного Короля обезьян в космическом костюме, парящего над Землей. Рядом с ним дрейфует орбитальная космическая станция, а над его головой надпись: «Привет, я Укун».

Третий по счету выход «Шэньчжоу-20» в открытый космос состоялся 15 августа. Тайконавты установили средства защиты от космического мусора и вспомогательные конструктивные элементы, а также провели тщательный осмотр внешних систем и оборудования станции.