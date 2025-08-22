Российские ученые разработали сырье для квантовых точек

В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что ученые создали альтернативное сырье для производства экологичных коллоидных квантовых точек. Разработка позволяет использовать российские материалы вместо импортных аналогов.

Новый метод основан на применении децена-1 — углеводорода, производимого в России. Ученые растворили в нем элементарную серу, получив прекурсор для синтеза нанокристаллов.

Исследователи сосредоточились на создании квантовых точек из меди, индия и серы (CuInS₂). Такие материалы считаются более безопасной альтернативой традиционным точкам на основе токсичного кадмия.

В ходе экспериментов химики получили наночастицы пирамидальной формы, способные активно взаимодействовать со светом. Эти структуры могут применяться в фотодетекторах ультрафиолетового диапазона и гибридных устройствах.

Хотя эффективность фотоотклика новых материалов пока уступает существующим аналогам, разработка важна для импортозамещения. Ни один из современных прекурсоров серы для квантовых точек ранее не производился в России.