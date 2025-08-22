В России произошел сбой в работе Google Meet

Наибольшее количество жалоб на сбои поступило из Карелии, Ивановской области и Москвы

Пользователи Google Meet в России сообщают о массовых сбоях в работе сервиса. Проблемы наблюдаются как с веб-версией, так и с мобильным приложением. При этом, согласно поступающей информации, в других странах мира стабильность работы Google Meet не нарушена.

В условиях ограниченной функциональности популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*, Google Meet стал одной из наиболее востребованных альтернатив для совершения видео— и аудиозвонков в России.

По данным мониторинговых сервисов, большинство жалоб связано со сбоями в работе сайта, общими сбоями в работе сервиса, сбоями в мобильном приложении и некорректной работой уведомлений.

Наибольшее количество жалоб на сбои поступило из Карелии, Ивановской области и Москвы.

Напомним, 13 августа Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. В ведомстве объяснили это необходимостью противодействия мошенническим схемам и террористической деятельности. В ответ Telegram заявил, что активно противодействует распространению вредоносного контента, включая призывы к мошенничеству, саботажу и насилию.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ