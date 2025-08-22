Эксперт раскрыл влияние корональных дыр на Солнце на здоровье

Корональные дыры – это области в солнечной коре, которые имеют пониженную плотность и температуру плазмы. Они приводят к созданию высокоскоростных потоков солнечного ветра и провоцируют на Земле геомагнитные бури, которые влияют на метеочувствительных людей, рассказал RT кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Святослав Литвинов.

© Газета.Ru

Отметим, что на днях один из крупнейших за последние годы протуберанцев был выброшен с Солнца – об этом газета «Известия» сообщила со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Отмечается, что протуберанец к 10:00 мск оторвался от Солнца. В публикации уточнили, что вероятность того, что протуберанец направится к Земле, достаточно мала, однако данные явления космической погоды наиболее опасны из-за их размеров и массы.

Что касается корональных дыр, то от обычных вспышек на Солнце, которые также приводят к геомагнитному возмущению, они отличаются тем, что могут неделями оказывать влияние на Землю, пояснил ученый. Однако далеко не каждая вспышка или дыра приводят к изменению геомагнитной обстановки, поэтому их важно изучать отдельно.

Если потоки заряженных частиц от корональных дыр все-таки доходят до Земли, то начинаются геомагнитные бури.

«Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, около 50–70% населения Земли в той или иной степени подвержены метеочувствительности, — отметил Литвинов. — В России этот показатель может быть выше из-за особенностей климата и географического положения. В 2025 году Солнце находится на пике 25-го солнечного цикла, что обуславливает повышенную солнечную активность».

В такие периоды метеозависимые чувствуют головную боль, у них скачет артериальное давление, они становятся раздражительными, сталкиваются с проблемами со сном, обострением хронических заболеваний. В группе риска – беременные женщины, пожилые, а также люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими диагнозами. Причем тяжелее жителям крупных городов – из-за высокой техногенной нагрузки влияние бурь усиливается, предупредил ученый.

В качестве мер по облегчению состояния в период солнечной активности ученый посоветовал соблюдать режим дня, контролировать давление и ограничить физические нагрузки. Кроме того, можно экранировать электромагнитные колебания, например, с помощью плотных штор с металлической нитью. Также рекомендуется не находиться длительное время рядом с источниками радиочастотного излучения – такими, как вышки связи, трансформаторные будки и прочие.

Напомним, сообщалось, что Земля попала под влияние корональной дыры на Солнце, происходит взрывной рост скорости солнечного ветра, приносящего магнитную бурю – она началась 19 августа. По словам ученых, дыра хорошо различима на поступающих изображениях Солнца. Она наблюдается как темная структура размером около полумиллиона километров и занимающая значительную часть видимого солнечного диска. Это повышает вероятность появления полярных сияний на период со вторника на среду, в том числе для европейской части страны. Прогнозы по силе бурь и появлению сияний будут обновляться по мере поступления новой информации.