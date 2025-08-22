Эксперты поддержали идею введения детских сим-карт

Предоставление детям младше 14 лет специальных сим-карт с автоматической фильтрацией трафика и блокировкой соцсетей поможет сделать цифровую жизнь ребенка безопаснее, заявили эксперты.

Как сообщает SecurityLab, Министерство цифрового развития предложило операторам связи обязательное предоставление по запросу родителей специальных сим-карт для детей младше 14 лет. Карты будут оснащены фильтрацией трафика и автоматической блокировкой доступа к социальным сетям с возрастными ограничениями. Сим-карта будет оформляться отдельно на ребенка и подключаться с базовым набором ограничений, а вход в неподходящие сервисы будет автоматически блокироваться.

Глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что решение о покупке таких сим-карт принимают родители, а операторы лишь будут обязаны предоставлять новую услугу. Ведомство предлагает закрепить инициативу на законодательном уровне и освободить «детские» сим-карты от лимита в 20 карт на человека.

Идею поддержали общественные деятели.

«Государство предоставляет инструмент для того, чтобы сделать цифровую жизнь ребенка безопаснее, но не навязывает его повсеместно. Поэтому идея здравая – это баланс между заботой государства о безопасности детей и сохранением свободы родителей самим принимать решение о том, каким должен быть доступ ребенка к интернету», – заявил председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член комиссии по защите российских традиционных ценностей, зампред Общественного совета при Минцифры России Рифат Сабитов.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова заявила, что внедрение таких сим-карт способствует формированию у детей привычки безопасного взаимодействия с цифровой средой и снижает стресс для семей. Настройки фильтрации можно будет менять по мере взросления ребенка.

Проект поддержал также спикер Госдумы Вячеслав Володин. В его опросе приняли участие свыше 113 тыс. человек: 85% высказались за инициативу.