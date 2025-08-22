SpaceX успешно запустила секретный космоплан

Роботизированный космоплан X-37B стартовал на ракете SpaceX Falcon 9 из Космического центра Кеннеди 21 22 августа, 03:50 по московскому времени. Через 8,5 минуты первая ступень штатно вернулась на площадку у мыса Канаверал, а верхняя ступень вывела аппарат на низкую околоземную орбиту, сообщает портал Space. По просьбе Космических сил трансляцию завершили сразу после посадки ступени, поэтому точные параметры орбиты и время отделения не раскрываются. Миссия получила индекс OTV-8.

X-37B — это многоразовый «орбитальный испытательный стенд»: компактный космоплан длиной около 8,8 м запускается вертикально на ракете, а возвращается горизонтально, как самолет, приземляясь на взлетно посадочную полосу. На нем проверяют новые технологии в реальных космических условиях. В этот раз объявлены две ключевые темы: лазерная связь и квантовый инерциальный датчик.

Зачем нужна лазерная связь

В отличие от радиоканалов, лазерные линии узконаправлены, труднее перехватываются и способны передавать значительно больший объем данных. В OTV-8 планируются демонстрации «с использованием распространенных низкоорбитальных коммерческих сетей» — то есть взаимодействие с крупными «созвездиями» спутников. Такие сети вроде Starlinkобразуют плотную инфраструктуру ретрансляторов. По словам руководителя космических операций генерала Чанса Салтцмана:

«Этот показ станет важным шагом к использованию распределенных сетей в качестве части диверсифицированной и резервируемой космической архитектуры, что повысит устойчивость и скорость передачи данных»

Что такое квантовый инерциальный датчик

Это сверхточный «чувствительный навигатор», который измеряет ускорения и вращения аппарата, опираясь на эффекты квантовой механики (например, интерференцию атомов или фотонов). Преимущество в том, что такой датчик позволяет держать курс там, где сигнал навигационных систем может быть недоступен или заглушен. Простыми словами: если «GPS пропал», борт продолжит точно понимать, куда и как он движется.

Более быстрые и защищенные каналы связи пригодятся для передачи объемных пакетов научных данных (съемка Земли, погодные модели, данные с межпланетных миссий). А инерциальная навигация повышает автономность автоматических аппаратов, в том числе в дальнем космосе, где спутниковой навигации нет вообще.

Это уже восьмой орбитальный вылет X-37B с 2010 года и третий запуск на ракете SpaceX (два — на Falcon 9, один — на Falcon Heavy). Ранее аппарат летал дольше с каждой миссией: от 224 дней (OTV-1) до 908 дней (OTV-6); OTV-7 завершился 7 марта 2025 года после 434 суток. Планируемая длительность OTV-8 не разглашается.

Сейчас низкоорбитальные мегасозвездия насчитывают тысячи аппаратов и обеспечивают «сетку» маршрутов для лазерных каналов «спутник-спутник/спутник-земля». Это повышает стабильность связи и уменьшает задержки. Демонстрация X-37B должна показать, как такие сети можно использовать для высокоскоростной передачи данных научных и прикладных аппаратов.