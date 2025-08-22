В Android 16 появился единый хаб для родительских настроек

Google решила упростить жизнь родителям и добавила в Android новый центр «Родительский контроль». Он уже начал появляться у участников бета-тестирования Android 16 QPR2.

Теперь в настройках есть единый хаб, который объединяет два подхода: быстрые настройки on-device прямо на телефоне ребёнка и расширенные возможности через приложение Family Link.

Вариант on-device подходит для простых задач — можно задать ПИН-код и ограничить экранное время, установить «тихий час» перед сном, заблокировать доступ к отдельным приложениям или настроить фильтры контента.

Всё это делается прямо на устройстве ребёнка, без дополнительных приложений и долгих настроек.

Family Link остаётся более продвинутым инструментом для родителей, которые хотят управлять сразу несколькими гаджетами или контролировать ситуацию на расстоянии.

Через него можно утверждать или отклонять покупки в Google Play, задавать расписание «учебного времени», следить за использованием приложений и даже проверять геолокацию устройства. Правда, настройка занимает чуть больше времени.

Итог простой: для быстрых ограничений под рукой — новый встроенный контроль, а для долгосрочного и удалённого управления — Family Link.