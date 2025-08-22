Ученые выявили климатический парадокс с негативным эффектом

Восстановление озонового слоя, считавшееся одной из главных экологических побед человечества, может иметь неожиданные негативные последствия для климата планеты. Новое научное исследование показало, что процесс заживления озоновых дыр способен ускорять глобальное потепление, создавая сложный климатический парадокс.

Традиционно озоновый слой воспринимается как защитный щит, оберегающий жизнь на Земле от вредного ультрафиолетового излучения. Однако молекулы озона обладают и другим свойством: они функционируют как парниковый газ, способствуя удержанию тепла в атмосфере. По мере того как защитный слой восстанавливается, в верхних слоях атмосферы задерживается все больше тепловой энергии.

Согласно данным, опубликованным в журнале Atmospheric Chemistry and Physics, климатическое моделирование выявило значительный побочный эффект от этого процесса. Восстановление озона приведет к дополнительному потеплению, которое оценивается примерно в 0,27 ватта на квадратный метр. Эта цифра на 40% превышает все предыдущие прогнозы, сделанные учеными.

Причиной возникновения парадоксальной ситуации стал Монреальский протокол, подписанный в 1987 году. Этот международный договор успешно запретил производство химических веществ, разрушающих озоновый слой. Сами по себе эти соединения являлись мощными парниковыми газами, и их устранение из атмосферы принесло пользу климату. Однако теперь их «функцию тепловой ловушки» на себя берет восстановленный озон.

Ученые подчеркивают, что процесс восстановления озонового слоя является долгосрочным и будет продолжаться в течение десятилетий, вне зависимости от дальнейшей экологической политики. Это означает, что избежать дополнительного потепления, вызванного этим фактором, уже не удастся. В настоящее время исследователи занимаются поиском возможных путей для смягчения последствий этого непредвиденного климатического вызова.