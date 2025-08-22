Google раскрыла данные об энергопотреблении Gemini

Google впервые раскрыла данные о том, сколько энергии и ресурсов уходит на работу ее ИИ.

По расчетам компании, один текстовый запрос в Gemini требует 0,24 Вт·ч энергии, выделяет 0,03 г CO₂ и расходует около 0,26 мл воды — примерно пять капель. Для сравнения, это эквивалентно девяти секундам работы телевизора.

Google утверждает, что ее методика более точная, чем у других игроков рынка: в расчет включено не только время работы чипов, но и энергопотребление «резервных» систем, охлаждения и дата-центров в целом.

Интересно, что опубликованные цифры оказались выше некоторых публичных оценок, но все же ниже, чем опасались критики.

Компания отмечает, что за последние 12 месяцев энергозатраты на один запрос снизились в 33 раза, а углеродный след — в 44 раза, хотя независимой проверки этих данных пока не было.

Google обещает дальше повышать эффективность своих центров обработки и переходить на чистые источники энергии.