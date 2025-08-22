Google пошла на компромисс ради магнитной зарядки в Pixel 10

Google убрала из Pixel 10 беспроводную реверсивную зарядку ради магнитной зарядки
Android Authority рассказал, что в новой серии смартфонов Google серии Pixel 10 появилась технология Qi2 — стандарт беспроводной магнитной зарядки. И Google пришлось пойти на некоторый компромисс ради внедрения этой технологии, так как выяснилось, что поддержка Qi2 имеет свои нюансы.
Google отказалась от уже традиционной для себя функции реверсивной (обратной) зарядки, которая была в сериях смартфонов бренда, начиная с Pixel 5, а затем в Pixel 6, 9 и 9 Pro XL. Речь идёт о функции обратной беспроводной зарядки, известной как Battery Share. Эта функция позволяла заряжать другие устройства, просто положив их на заднюю панель телефона Pixel. Но в Pixel 10 она снова отсутствует.
Оказалось, что Серия Pixel 10 оснащена магнитной беспроводной зарядкой Qi2. Как раз для её реализации обратная зарядка и была удалена из «гугловских» смартфонов. Это сделано потому, что магнитная система обеспечивает прочное соединение с зарядным устройством, но создаёт физические препятствия для обратной беспроводной зарядки. Поэтому компания отказалась от функции Battery Share в Pixel 10.
«Серия Pixel 10 оснащена магнитной беспроводной зарядкой Qi2 для более эффективной и надёжной беспроводной зарядки (…) Набор магнитов обеспечивает прочное соединение с зарядным устройством, но создаёт физические ограничения для обратной беспроводной зарядки. Хотя это означает, что функция Battery Share в настоящее время недоступна на Pixel 10, мы постоянно изучаем будущие инновации, которые улучшат работу с Pixel», — сказано в сообщении Google.