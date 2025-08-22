iPhone перестали быть главным направлением Foxconn

Издание Business Insider рассказало, что айфоны перестали быть главным направлением тайваньской компании Foxconn, известной также как «фабрика Apple». И это, как пишет издание, свидетельствует о переходе к эпохе искусственного интеллекта.

Во втором квартале 2025 года подразделение Cloud & Networking Foxconn, выпускающее серверы для ИИ, обогнало по выручке подразделение Smart Consumer Electronics, производящее iPhone. Выручка Cloud & Networking выросла на 47% до $24 млрд, в то время как Smart Consumer Electronics заработала $20,8 млрд. Более половины доходов от облачных услуг приходится на серверы для ИИ, выручка которых выросла на 60%. Foxconn планирует рост этого показателя на 170% в третьем квартале.

Компания трансформировалась из производителя смартфонов в лидера на рынке ИИ-серверов и новых продуктов, включая электромобили и роботов. К тому же Foxconn расширяет производство серверов в США. Основной производственной базой остаётся Мексика, но присутствие в США растёт.

Кроме серверов, Foxconn занимается производством электромобилей, полупроводников и медицинской робототехники, но основной фокус остаётся на серверах, которые приносят 41% дохода и прогнозируются к росту на 70% уже в 2025 году. В то же время аналитики компании не ожидают роста выручки от производства потребительской электроники, включая iPhone.