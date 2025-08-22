Суд в РФ признал запрещенной информацию о платной подписке в Instagram*

Московский суд постановил признать запрещенной к распространению информацию о возможности оформления платной подписки в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Соответствующие данные содержатся в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Исковое заявление было подано Кунцевским межрайонным прокурором столицы. В ходе проведенной проверки был выявлен интернет-ресурс, на котором публиковались сведения о верификации аккаунтов в Instagram, включая инструкции по получению так называемой «синей галочки».

В ходе проверки было установлено, что процедура верификации учетных записей в Instagram осуществляется посредством подключения платной услуги «Meta Verified», что может привести к финансированию деятельности корпорации Meta. Данное обстоятельство отражено в материалах дела.

Суд пришел к заключению, что распространенная информация обладает криминогенным потенциалом и способна опосредованно финансировать деятельность экстремистской организации. На этом основании было принято решение о признании указанных сведений запрещенными для распространения на территории Российской Федерации.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России