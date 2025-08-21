Археологи во время реконструкции улицы Мира в Вологде обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного. Об этом сообщил мэр города Сергей Жестянников.

"Во время реконструкции улицы Мира археологи обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного и, предположительно, Благовещенской башни", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава города добавил, что работы на участке ведутся с максимальной осторожностью и особым вниманием к сохранению культурного наследия.

"Ценные находки будут переданы в музейный фонд, а информация об артефактах - в Институт археологии Российской академии наук", - отметил Жестянников.

После завершения археологами всех необходимых процессов к работам приступают сетевики. Сейчас работы ведутся на участке улицы Мира от улицы Герцена до проспекта Победы. В октябре специалисты приступят к следующему отрезку - от проспекта Победы до улицы Сергея Орлова.