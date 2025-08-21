В ОАК запатентовали самолет-конкурент Boeing 787-9 Dreamliner

В ОАК запатентовали самолёт-конкурент Boeing 787-9 Dreamliner
Объединённая авиастроительная корпорация запатентовала широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту, наиболее близким к разработке является образец Boeing 787-9 Dreamliner.
«Самолёт предназначен для перевозки пассажиров, багажа и дополнительной платной нагрузки на регулярных коммерческих рейсах. Самолёты семейства способны выполнять перелёты дальностью 13,6 тыс. км, 12 тыс. км и 10,3 тыс. км», — говорится в публикации.
Самолёты планируется выпускать на 240 и 320 мест.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о разработке и организации серийного производства самолёта «Освей».
Также сообщалось, что Россия ждёт положительного заключения от Минска по самолёту «Освей».