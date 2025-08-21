Эксперт по БПЛА Камнев: доставка малых грузов дронами может помочь Наговициной

Сила тяжести Российская альпинистка Наталья Наговицина уже девять дней пытается выжить со сломанной ногой на высоте 7200 метров, лежа в разорванной палатке при температуре минус 23 градуса по Цельсию. В ближайшие дни погода на пике Победы ухудшится: ожидается минус 26 градусов мороза. Высок риск, что у спортсменки уже закончились еда, вода, а также газ в горелке, который помогал сохранять тепло. При этом спасатели не могут оказать ей немедленную помощь из-за плохой погоды. Но даже если вдруг небо станет ясным, а ветер смилуется, по данным МЧС Республики Киргизия, помощь подоспеет к Наговициной только через четыре-пять дней. Дрон, кажется, уже давным давно смог бы доставить ей необходимый для выживания минимум. Фактически беспилотники уже использовались в поисково-спасательной операции Наговициной. Именно маленький дрон с камерой спустя несколько дней после того, как стало известно, что женщина сломала ногу и застряла на вершине, смог найти ее палатку. Но может ли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) также легко доставить альпинистке необходимые медикаменты, газовую горелку или воду? Или сразу вывезти спортсменку из этого ледяного плена? Главная проблема в использовании грузовых и других дронов в горах заключается в разреженном воздухе. Разреженным он называется потому, что в нем меньше молекул на заданный объем, то есть частицы в нем расположены редко. Проще говоря, такой воздух менее плотный и винтам квадро- или октокоптера отталкиваться от него сложнее. Дрон сможет взлететь в таких условиях, но его заявленная грузоподъемность будет неэффективной. "На сегодня эвакуационных летающих дронов, к сожалению, не существует. Да есть беспилотники, способные поднимать 50-100 кг, которые теоретически могут эвакуировать человека, но не на высоте 7200 метров. В таких условиях грузоподъемность падает до трети от заявленной. То есть, в горах самый грузоподъемный дрон сможет поднять 20-30 кг", – объяснил "Газете.Ru" эксперт объединения разработчиков и пользователей беспилотного авиатранспорта "Аэронет" на базе государственной программы "Национальная технологическая инициатива" (НТИ) Павел Камнев. Такой же коэффициент падения эффективности, по его словам, справедлив в горах и для маленьких дронов. То есть условный DJI Mavic, который в обычных условиях может поднять до 500 г, в горах потянет от силы 100-200 г. До 30 кг груза теоретически можно отправить для помощи Наговициной. Но за неделю с лишним не было предпринято даже попытки это сделать. "Даже если отмести технические сложности, я хочу обратить внимание, что, скорее всего, из-за суровых погодных условий и сложного ландшафта доставка в данном случае подразумевала бы сброс груза. Сброс несет ряд рисков: груз может упасть на бедствующего человека или относительно далеко от него. Если далеко, альпинист может получить еще большие увечья, пытаясь добраться к нему", – сказал "Газете.Ru" руководитель направления беспилотной авиации ДПСО "ЛизаАлерт" Евгений Герасимов. Впрочем, Камнев считает, что, несмотря на эти риски, гипотетически можно было бы наладить точечную поставку малых грузов. Но пришлось бы использовать группу устройств. "Дрон может, например, везти небольшой полезный груз (рацию или горелку), батарею для полета обратно, а также батарею, которая останется с альпинистской. Прилетает второй дрон. Он привозит груз побольша, а обратно – на запасной батареи с прошлого рейса", – поразмышлял эксперт. Однако он подчеркнул, что это гипотеза, которая требует учета множества переменных. Расстояние и время Разреженный воздух – это фундаментальная проблема, но далеко не единственная. У дронов весьма ограничено время полета: 30-40 минут – это максимум. Зачастую и того меньше. При скорости полета 60-70 км/час, кажется, этого достаточно. Но сможет ли дрон развить такую скорость в горах? "Скорость полета в высоту отличается от скорости горизонтального полета. Если на горизонте мы летим 60-70 км/час, то при наборе высоты беспилотник будет лететь до полуметра в секунду. Времени потребуется гораздо больше", – сказал Каменев. И это, опять же, при относительно идеальных погодных условиях. В горах сильный ветер. По словам эксперта, борьба с ветром для дрона – это дополнительная трата времени и заряда. "То есть, если такое предприятие организовывать, нужно прорабатывать сложнейшую логистику, маркировать много аккумуляторов…", – сказал он. Под маркировкой аккумуляторов подразумевается нанесение на них отличительных знаков, цветных меток или номеров. При манипуляциях с десятками батарей маркировка помогает не перепутать их и не отправить вместо заряженного аккумулятора разряженный. На проблему времени и дистанции полетов, обсуждая возможное решение проблемы с Наговициной при помощи дронов, обратила внимание и заместитель директора Центра компетенций по БАС "Университета 2035" Полина Мозгалева. По ее словам, для запуска доставки грузов или эвакуации человека точка взлета дронов должна располагаться относительно близко к альпинистке. При этом стоит помнить, что сложно не только добраться до вершины пика Победы, но и идти к этой цели в принципе. То есть, доставка необходимого оборудования к точке взлета дронов для спасательной операции – это тоже сложная, опасная и долгая процедура. "В недавнем демонстрационном полете коллег в горах от DJI была указана дистанция полета в 2,7 км, что меньше средней длины взлетно-посадочной полосы коммерческих аэродромов", – сказала Мозгалева. Под демонстрационным полетом DJI Мозгалева имеет ввиду эксперимент китайской компании, проведенный летом 2024 года, в ходе которого дрон смог поднять 15 кг груза с лагеря на высоте 5300 метров в пункт назначения на высоте 6000 метров. Наборы высоты составил 700 метров, а длина маршрута – 2,7 км. Герасимов, комментируя этот полет отметил, что сравнивать его с ситуацией, в которой оказалась российская альпинистка, некорректно. Хотя разница между 6000 и 7200 метрами "на бумаге" может показаться незначительной, в горах, на такой высоте, она является критичной, так как плотность воздуха заметно меняется каждые 200 м. Буква закона Евгений Герасимов из "ЛизаАлерт" считает, что обозначенные проблемы в идеальном мире решить можно. Можно найти инженеров, которые соберут подходящий для работы в разреженном воздухе дрон, можно продумать логистику, можно доставить операторов БПЛА до точки запуска. Однако здесь встает другой вопрос: в чьей компетенции проведение спасательной операции? "Даже если предположить, что мы имеем технические средства для эвакуации альпинистки дроном, сложно будет найти человека, который возьмет на себя ответственность за полет. Ведь в случае неудачи уголовная ответственность грозит спасателям, в частности – оператору дрона", – сказал Герасимов. Логично предположить, что проводить операцию и взять на себя ответственность должно МЧС. Однако, по словам Герасимова, в распоряжении МЧС РФ нет необходимых аппаратов. В ведомстве используют беспилотники, но преимущественно для анализа зон бедствий (пожаров и потопов) с воздуха. "Остаются коммерческие организации и волонтеры. Но им нельзя перевозить человека дроном – в России еще нет необходимых правовых норм. Да и сертифицированных для этих задач беспилотников тоже еще не существует. Даже если на месте проведения спасательной операции, какой-нибудь полковник разрешит вам лететь и выпустит документ, в котором берет ответственность на себя, это не отменяет все угрозы. После, в ходе расследования может сложиться так, что этот полковник, из-за отсутствия нормативно-правовой базы, попросту не обладает полномочиями разрешать такие полеты", – сказал эксперт. Кроме того он подчеркнул, что, скорее всего, добровольцы или коммерческая организация, которая вызовется проводить такую операцию, столкнется с препонами еще на этапе подготовки. "Для операции нужно вывезти на место бедствия много емких аккумуляторов. Гражданскими авиарейсами их возить нельзя, поэтому придется пользоваться услугами карго-компаний. Переброска батарей таким образом тоже отнимет много драгоценного времени", – добавил Герасимов. Генеральный директор национального оператора беспилотной гражданской авиации ООО "БАС" Алексей Варятченко также напомнил о необходимости получения разрешения на вывоз беспилотного воздушного средства (БВС) в соответствии с требованиями в области экспортного контроля для использования дрона за пределами страны. "Кроме того, перед запуском этого дрона за пределами РФ, волонтеры или коммерческая организация должны получить разрешение на использование воздушного пространства у Росавиации. Заявка на разрешения подается заблаговременно", – сказал он. При этом МЧС, по его словам, данный регламент может не соблюдать. "Газета.Ru" направила запрос в МЧС РФ. Павел Камнев из "Аэронет" отметил, что индустрия беспилотников не игнорирует альпинистов. По его, словам, дроны уже оказывают им помощь, доставляя на малые высоты, например, веревки, чтобы спортсмены какое-то время могли передвигаться налегке. К эвакуации, считает он, дроны тоже в будущем подключатся. "Такие случаи [как с Наговициной] могут повторяться. Поэтому парки ориентированных на спасение людей дронов в горах могут появиться при службах спасения. Спасателей можно будет обучить управлять таким воздушным отрядом. Все это можно сделать", – констатировал эксперт. Сейчас же, пока дроны регулярно перемещают по воздуху бомбы, альпинистам не стоит рассчитывать, что снаряды с легкостью сменятся лекарствами или другим, способными спасти жизнь, грузом. Препятствуют этому не только инженерные задачи, которым уже сейчас готовы бросить вызов энтузиасты, но юридические тонкости. Тонкости, которые без предварительного получения разрешения не позволяют дрону взлететь, даже если от этого зависит жизнь человека.