Древний ген денисовцев помог индейцам выжить в Америке

Международная команда ученых сравнила ДНК денисовцев с современными геномами. Оказалось, что вариант гена MUC19, полученный от денисовцев, особенно часто встречается у латиноамериканцев с корнями в индейских племенах. Этот ген участвовал в работе иммунной системы и, вероятно, помогал людям бороться с новыми инфекциями при миграции в Америку. Исследование опубликовано в журнале Science.

Денисовцы — это вымерший вид людей, обитавший в Азии примерно от 300 до 30 тысяч лет назад. О них мало что известно, кроме нескольких окаменелостей из Денисовой пещеры на Алтае, двух челюстных костей из Тибета и Тайваня и почти целого черепа из Китая.

Теперь международная группа ученых сравнила ДНК денисовцев с современными геномами из проекта «1000 геномов». Оказалось, что вариант гена MUC19, полученный от денисовцев, особенно часто встречается у латиноамериканцев с корнями в индейских племенах. Исследователи также изучили этот ген в ДНК 23 человек, найденных на раскопках на Аляске, в Калифорнии, Мексике и других регионах Америки. Денисовский вариант также присутствовал у них с высокой частотой, как и у современных коренных народов континента.

Ген MUC19 участвует в производстве белков, которые формируют слюну и слизистые оболочки дыхательных и пищеварительных путей. У древних коренных американцев и современных людей он находится на длинном фрагменте архаичной ДНК — это говорит о том, что естественный отбор увеличил распространенность гена и закрепил именно этот вариант, потому что он обеспечивал выживание людей. Пока неясно, в чем заключалось преимущество MUC19, но, вероятно, он помогал предкам индейцев бороться с патогенами, с которыми они столкнулись при миграции в Америку тысячи лет назад.