На окраине Солнечной системы может скрываться Планета Y

Астрономы давно предполагают, что за поясом Койпера — областью ледяных объектов, где находится Плутон — могут скрываться неизвестные планеты. Самые известные широкой публике — Планета X, гипотетическое небесное тело в семь раз тяжелее Земли, вращающееся на расстоянии 50 а. е. от Солнца (на сегодня эта гипотеза в основном опровергнута), и Девятая планета, которая должна быть в 10 раз массивнее Земли и находиться как минимум в 300 раз дальше от Солнца — к этой возможности научное сообщество по-прежнему благосклонно.

Авторы статьи для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society предложили еще одного кандидата на роль возмутителя орбитального движения объектов пояса Койпера. Чтобы отличать его от вышеупомянутых предполагаемых планет, этот получил обозначение Планета Y.

Изучая транснептуновые объекты, исследователи обратили внимание, что орбиты некоторых из них наклонены примерно на 15° к плоскости Солнечной системы.

«Если это искажение реально, самое простое объяснение — неоткрытая планета с наклонной орбитой», — говорит астрофизик Амир Сираж из Принстонского университета.

Если эта планета существует, ее масса должна быть в диапазоне между Меркурием и Землей, а расстояние до Солнца — от 100 до 200 а. е.

Полученные астрономами данные «скромные, но достоверные», и «вероятность того, что это случайность, составляет от 2 до 4 процентов», уточняет исследователь.

«Ранние намеки на существование Девятой планеты указывали на схожую вероятность случайности», — напоминает он.

Отклонение орбит под влиянием Планеты Y отличается от обоснования возможного существования Девятой планеты, которую считают гравитационно притягивающей объекты к себе — так что обе могут быть реальными.

«Сигнатуры отличаются», — объясняет Сираж.

Профессор Джонти Хорнер из Университета Южного Квинсленда считает «правдоподобным», что во внешней Солнечной системе могут скрываться невидимые миры, такие как Планета Y.

«По большому счету, мы просто не знаем, что там есть. Мы начали по-настоящему исследовать пространство за Нептуном только последние пару десятилетий, [не считая открытого в 1930 году Плутона]», — подчеркивает он.

Такие планеты, вероятно, были рассеяны из внутренней Солнечной системы во внешнюю на ранних этапах, а не сформировались непосредственно там, где материя более разрежена.

«Рассеяние кажется более вероятным», — полагает Хорнер.

Ожидается, что наши знания о внешней Солнечной системе кардинально изменятся в следующем десятилетии, когда Обсерватория Веры Рубин начнет десятилетний обзор неба. Если Планета Y, Девятая или другие планеты-кандидаты существуют, обсерватория сможет непосредственно наблюдать их.

«[Обсерватория] Рубин быстро расширит каталог хорошо измеренных транснептуновых объектов», — надеется Сираж.

Если Планета Y действительно существует, Обсерватория Рубин найдет ее «в течение первых нескольких лет исследования», либо обнаружит другие причины искажения орбит, заключил он.