Озарение можно предсказать по поведению человека

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что внезапные озарения, возникающие при решении сложных задач, можно предсказать по поведению человека.

Они провели наблюдение за студентами, участвующими в математическом конкурсе. Исследователи разместили камеры в аудиториях, где участники решали задачи, записывая каждое их действие.

За время эксперимента было зафиксировано более 4600 движений, включая записи, стирания, жесты и взгляды. Ученые отмечали моменты, когда участники произносили фразу «Теперь понятно!», это обычно сопровождалось эмоциональными реакциями и резкими движениями.

Анализируя видеозаписи, ученые определили, что примерно за две минуты до озарения поведение участников становилось менее предсказуемым. После появления идеи интенсивность действий достигала пика, а затем постепенно возвращалась к прежнему уровню. Эти выводы могут быть полезны в образовании и науке, поскольку знание предвестников озарений позволит создавать условия для более продуктивного поиска решений. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ранее ученые из Корнеллского университета пришли к выводу, что левши не обладают особыми преимуществами в креативности по сравнению с правшами. При выполнении трех наиболее распространенных тестов на дивергентное мышление умение предлагать множество нестандартных решений одной задачи практически не было обнаружено различий между левшами и правшами. Более того, в ряде случаев правши показывали лучшие результаты. По словам ученых, устойчивость мифа объясняется культурными стереотипами.