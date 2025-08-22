Озарение можно предсказать по поведению человека, выяснили ученые
Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что внезапные озарения, возникающие при решении сложных задач, можно предсказать по поведению человека.
Они провели наблюдение за студентами, участвующими в математическом конкурсе. Исследователи разместили камеры в аудиториях, где участники решали задачи, записывая каждое их действие.
За время эксперимента было зафиксировано более 4600 движений, включая записи, стирания, жесты и взгляды. Ученые отмечали моменты, когда участники произносили фразу «Теперь понятно!», это обычно сопровождалось эмоциональными реакциями и резкими движениями.
Анализируя видеозаписи, ученые определили, что примерно за две минуты до озарения поведение участников становилось менее предсказуемым. После появления идеи интенсивность действий достигала пика, а затем постепенно возвращалась к прежнему уровню. Эти выводы могут быть полезны в образовании и науке, поскольку знание предвестников озарений позволит создавать условия для более продуктивного поиска решений. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Ранее ученые из Корнеллского университета пришли к выводу, что левши не обладают особыми преимуществами в креативности по сравнению с правшами. При выполнении трех наиболее распространенных тестов на дивергентное мышление умение предлагать множество нестандартных решений одной задачи практически не было обнаружено различий между левшами и правшами. Более того, в ряде случаев правши показывали лучшие результаты. По словам ученых, устойчивость мифа объясняется культурными стереотипами.