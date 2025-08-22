Жирафов разделили на четыре вида

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) планирует официально признать существование четырех отдельных видов жирафов. Об этом сообщается на сайте организации.

В настоящее время все жирафы считаются одним видом животных. Предложенная классификация основана на исследованиях, проведенных рабочей группой МСОП, которая нашла существенные различия в генетике и фенотипе различных популяций жирафов. В результате выделены следующие виды жирафов.

Северный жираф – обитает в Уганде, Эфиопии, Кении и Южном Судане. Южный жираф – распространен в Анголе, Намибии и Южной Африке. Сетчатый жираф – встречается в Сомали, Северной Кении и на севере Эфиопии. Масайский жираф – распространен в Кении, Танзании и Уганде.

Появление генетических различий у жирафов ученые связывают с физическими барьерами, такими как реки, пустыни и густые леса, которые изолировали популяции друг от друга. Африканский континент, где сегодня обитает около 120 тысяч жирафов, остается единственным местом естественного обитания этих животных.

В августе 2023 года в зоопарке американского штата Теннесси родился жираф, у которого отсутстуют характерные для этого животного пятна. По словам специалистов, это явление очень редкое как для жирафов, находящихся в неволе, так и для тех особей, которые обитают в дикой природе. Пятна используются жирафами для маскировки. Кроме того, они помогают в процессе терморегуляции в условиях жаркого климата. Обычно жирафы наследуют уникальный набор пятен от матерей.