Ученые уточнили возраст загадочного черепа из греческой пещеры

Палеонтологи сумели уточнить минимальный возраст почти полного черепа из Петралонской пещеры в Греции, который озадачивал научное сообщество с момента обнаружения в 1960 году.

Загадочная находка ставила перед учеными два вопроса. Во-первых, череп явно принадлежит к роду Homo, но сильно отличается как от неандертальцев, так и от современных людей. Во-вторых, была затруднена точная датировка: оценки варьировались от примерно 170 000 до 700 000 лет.

Помогли передовые научные достижения. Исследователи уточнили возраст артефакта по наросшим на нем отложениям уран-ториевым методом, результатами чего поделились на страницах Journal of Human Evolution.

Уран-ториевое датирование использует естественные свойства радионуклидов. Уран превращается в торий с постоянной скоростью, и измерив их соотношение, можно вычислить атомарно откалиброванную начальную точку этого процесса.

Под открытым небом метод бесполезен, поскольку в почве появляются все новые соединения урана, зато в пещере он дает превосходные результаты. Проходя сквозь почву, влага уносит с собой водорастворимый уран, оставляя торий. Затем она скапливается на стене пещеры, испаряется и образует слой коркообразных отложений. В этих натеках продолжается распад урана, превращая их, по сути, в отсчитывающий столетия секундомер.

Отбор проб включал кальцитовое покрытие на черепе, а также спелеотемы (минеральные образования в пещерах) и кальцитовые отложения в различных частях пещеры: в камере «Мавзолей», где череп, как утверждается, был прикреплен к стене, в коридоре, ведущем к ней, и в дополнительных секциях.

Результаты анализа кальцитовой корки на черепе дали точный минимальный возраст 286 000 ± 9 000 лет.

Если изначально череп оставался сухим или был чем-то покрыт, он мог находиться в пещере гораздо дольше, поскольку такая датировка определяет только момент начала образования кальцита под воздействием влаги и ее испарения. Для расчета максимальной границы диапазона датирования ориентируются на возраст элементов пещеры.

Возраст сталагмитового слоя на стене «Мавзолея» составил 510 ± 29 тыс. лет в верхней части и минимум >650 тыс. лет во внутренней — то есть нарастание кальцита на черепе началось гораздо позже образования самой пещеры. Стратиграфия в проходе «Дарданеллы» не показывает сталагмитового пола старше 410 ± 6 тыс. лет, с более молодым слоем, датированным 228 ± 1 тыс. лет.

Таким образом, черепу из Петралонской пещеры от 539–277 тысяч лет, если он был вмурован в стену, до 410–277 тысяч лет, если нет.

Исследователи приходят к выводу, что гоминин из Петралоны может быть частью отдельной и более примитивной группы, чем Homo sapiens и неандертальцы, а результаты подтверждают сосуществование таких популяций наряду с эволюционирующей линией неандертальцев в позднем среднем плейстоцене Европы.