Раскрыты ритуалы победы в древних войнах эпохи неолита

Археологи выяснили, что более 6000 лет назад на северо-востоке Франции победители отрубали своим врагам левые руки и хоронили в ямах. Это открытие проливает свет на период войн, когда захватчики проникали в регион с территории современного Парижа, пишет Live Science.

© Телеканал «Наука»

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проанализировало останки 82 человек, захороненных между 4300 и 4150 годами до н. э. Часть тел имела следы увечий — ампутации левой руки или кисти. Те, кто не подвергся подобному насилию, были погребены отдельно.

Ученые изучили химический состав зубов и костей, отражающий, откуда были погребенные родом и чем в основном питались. Оказалось, что изувеченные происходили из-за пределов региона, вероятно, из района современного Парижа. Их рацион может указывать на кочевой образ жизни.

Напротив, те, кто был похоронен без увечий, оказались местными жителями. Это позволяет предположить, что они погибли, защищая свою территорию.

Некоторых захватчиков, вероятно, пленили. Отрубленные руки и кисти могли служить своеобразными трофеями — свидетельствами одной из самых древних в Европе церемоний победы.

«Мы полагаем, что это насилие имело ритуальный характер и сопровождало триумфальные обряды после сражений», — отмечает Тереза Фернандес-Креспо, один из авторов исследования.

По словам профессора археологии Детлефа Гроненборна (Центр археологии Лейбница, Германия), данный период отличался климатической нестабильностью и кризисами, что, по всей видимости, подталкивало к войнам.

Линда Фибигер, остеоархеолог из Эдинбургского университета, добавляет: «Это захватывающее открытие демонстрирует, насколько разнообразными могли быть формы насилия в неолите».