В WhatsApp появилась полезная функция

В WhatsApp появилась функция автоответчика, которая позволит оставлять голосовые сообщения, если собеседник не ответил на вызов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение было замечено в бета-версии WhatsApp под номером 2.25.23.21 для Android. В интерфейсе звонка этой версии приложения появилась кнопка «Записать голосовое сообщение», расположенная между «Завершить вызов» и «Позвонить снова».

При нажатии кнопки автоматически начинается запись, которая затем отправляется в чат вместе с уведомлением о пропущенном вызове. Оба уведомления объединяются, что позволяет пользователю понять связь между ними.

Функция фактически воспроизводит механику традиционной голосовой почты, адаптированной для мессенджера. В мессенджере Telegram подобная функция отсутствует.

Когда функция автоответчика появится в стабильной версии WhatsApp, неизвестно.

В августе Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp в связи с использованием мессенджеров для мошенничества, вымогательства и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.