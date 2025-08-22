Названа планета Солнечной системы, где могла возникнуть жизнь

Карликовая планета Церера, крупнейшее тело в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, могла когда-то обладать всеми основными «ингредиентами» для жизни. Международная команда ученых выяснила, что миллиарды лет назад под поверхностью объекта существовал долгосрочный источник химической энергии, способный поддерживать микробные организмы. Работа опубликована в журнале Science Advances.

© NASA

«На Земле горячая вода из недр, смешиваясь с океаном, становится настоящим пиршеством для микробов. Поэтому важно понять, было ли подобное на Церере», — рассказал ведущий автор работы Сэм Курвилл, сотрудник Университета Аризоны.

Ранее миссия Dawn, завершившаяся в 2018 году, обнаружила на Церере соль, органические молекулы и следы подповерхностного соленого океана. Теперь к этой картине добавился третий элемент — химическая энергия, возникавшая при взаимодействии воды и газов, поступавших из нагретых пород в ядре.

Ученые смоделировали температурную и химическую эволюцию Цереры и показали, что от 2,5 до 4 млрд лет назад ее недра выделяли тепло от распада радиоактивных элементов. Это нагревало воду и насыщало ее метаном и углекислым газом — потенциальным «топливом» для микробных метаболизмов.

Сегодня Церера уже утратила внутренние источники тепла, ее вода почти полностью замерзла, а остатки жидкости превратились в концентрированный рассол. Но в прошлом карликовая планета переживала «окно обитаемости», когда жизнь там хотя бы теоретически могла возникнуть.

Авторы работы отмечают: результаты важны не только для Цереры. Подобные сценарии могли разворачиваться и на других ледяных телах Солнечной системы схожих размеров, где нет притяжения гигантских планет, создающего тепло, как на Европе или Энцеладе.