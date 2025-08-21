На Солнце зафиксировали третий мощный взрыв подряд

На Солнце произошел взрыв, ставший третьим мощным взрывом подряд. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

© ИКИ РАН

Ученые отметили, что источник взрыва находится на обратной стороне Солнца, и с Земли не виден.

«На Солнце только что зарегистрирован третий подряд мощный взрыв, снова мимо планеты. Судя по всему, в космосе между Землей и Солнцем кто-то оберег повесил», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в Лаборатории сообщили, что «на удивление слабой» оказалась реакция магнитного поля Земли на прохождение планеты через поток возмущенной плазмы из корональной дыры.

По данным исследователей, пиком воздействия стали умеренные возмущения магнитного поля, наблюдавшиеся между 19 и 20 августа.

«Если бы это не звучало полностью не научно, можно было бы подумать, что планета, с начала года непрерывно подвергающаяся воздействию корональных дыр, просто к ним привыкла»,— констатировали астрономы.

Вместе с тем, заметили специалисты, этому можно найти и объективные причины. Среди них, добавили они, уменьшение корональной дыры, что, в свою очередь, привело к некоторому снижению параметров солнечного ветра.

Нового воздействия от корональных дыр можно ждать не ранее, чем через 2 недели. До этого времени основным фактором влияния на планету может быть только вспышечная активность, которая пока находится на низком уровне, резюмировали в пресс-службе.