Правда ли разделители для пальцев стоп помогают здоровью?

Многие люди просто не думают о здоровье стоп — все-таки большую часть времени они спрятаны под носками и обувью, далеко от глаз. Но в определенных кругах энтузиастов бытует мнение, что обычные разделители для пальцев могут исправить бесчисленное множество проблем с ногами. Портал popsci.com рассказал, так ли это на самом деле.

© Unsplash

При ходьбе босиком вы можете заметить, что пальцы ног раздвигаются и сгибаются, когда мы ходим. Но люди проводят большую часть жизни в обуви, и она не позволяет той же свободы движения. Постепенно это ограничение (особенно если речь об остроносой, узкой или жесткой обуви) может изменить физическую форму стоп. Пальцы начнут стираться или накладываться друг от друга, а мышцы, которые обычно задействуются при ходьбе босиком ослабевают.

Помимо этого, обувь может привести к ряду другим проблем. Неправильно подобранная обувка способна натереть мозоли на костяшке большого пальца. А они, в свою очередь, могут превратиться в нарывы во время ходьбы. Из-за плохой обуви могут даже появиться проблемы со спиной и походкой: не зря дизайнеры спортивного снаряжения продолжают добиваться идеальной обуви для профессиональных атлетов.

При этом отказываться от обуви совсем — не самая практичная идея, потому что, как ни крути, она защищает наши стопы. Обувь также важна для предотвращения болезней. Но из соображений здоровья иногда полезно заниматься массажем и растяжкой стоп, особенно если вы испытываете любого рода дискомфорт.

Для этих целей обычно рекомендуют разделители пальцев ног — те же, что используют при педикюре. И они действительно помогают, но все-таки не исправляют проблему на корню. Расширители эффективны в качестве краткосрочного решения, чтобы снизить трение между пальцами и избавиться от мозолей или неприятного давления. Они также полезны во время восстановления после операций на пальцах.

Разделители, как и физические упражнения, могут предотвратить появление шишек на костяшках большого пальца, но не лечат их, если они уже сформировались. В самом тяжелом случае для того, чтобы убрать их, понадобится хирургическое вмешательство.

При этом некоторые специалисты считают, что разделители способны благоприятно повлиять на состояние коленей, бедренных суставов и спины. Если человек правильно стоит на ногах, то, по идее, у него выработается правильная осанка. Но на практике существует очень мало исследований долгосрочного эффекта разделителей — а те, что есть, пришли к смешанным результатам. Например, одна работа от 2024 года заключила, что расширители не влияют на равновесие и свободу движения щиколоток у здоровых людей. Но прошлая работа, изучившая состояние людей с неправильной походкой, обнаружила, что расширители повышают стабильность и исправляют ходьбу.

Помимо пациентов, у которых диагностированы проблемы с ходьбой, разделители могут помочь атлетам. По мнению части экспертов, ношение расширителей способно усилить стопы и исправить положение пальцев, задействовав группы мышц, которые большинство людей редко использует. Они активируют мускулы и сухожилия, отвечающие за боковое движение пальцев ног — бег с расширителями вполне может усилить их. Но, опять же, эта теория не подкреплена достаточным объемом научных работ, поэтому нельзя делать никаких окончательных выводов о пользе разделителей.

Как минимум одна монография полагает, что разделители способны сдвинуть активацию мышц нижней части ноги, что потенциально предотвращает или снижает тяжесть травм. Пачка других работ нашла, что сочетание разделителей с упражнениями для стоп может «прокачать» их силу и гибкость. Правда, здесь стоит уточнить, что главный автор наиболее популярного исследования по этой теме связан с производителем обуви, который также продает разделители для пальцев.