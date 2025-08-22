Астрономы назвали лучшее время для наблюдения за планетами-гигантами

Астрономы назвали будущую осень лучшим временем наблюдения за планетами-гигантами.

© Unsplash

Речь идёт о Сатурне, Уране, Юпитере и Нептуне, заявили в пресс-службе Московского планетария. Все названные планеты находятся вблизи противостояний с Солнцем и вскоре пройдут его. Планеты-гиганты прекрасно наблюдаются осенними ночами.

В планетарии добавили, что Сатурн станет ориентиром для поиска более слабой планеты Нептуна, передаёт ТАСС. Кроме того, моменты противостояния планет с Солнцем считаются наилучшими для их наблюдения. В это время она находится на минимальном расстоянии от Земли и её диск полностью освещён.