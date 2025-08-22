«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым сообщением

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир одно новое слово. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

© Lenta.ru

22 августа в 13:08 по московскому времени так называемая «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «аортовый». Это слово прозвучало в эфире стации впервые.

21 августа в 16:06 УВБ-76 передала загадочное слово «нутобуеф». В 17:17 за ним последовала еще одна шифровка, на этот раз со словом «микротрон». Сообщение со словом «микротрон» уже звучало в эфире УВБ-76 20 января 2022 года. В другом сообщении, переданном в тот день, фигурировало слово «нутобьеф», лишь одной буквой отличающееся от слова «нутобуеф».

Станция уже не впервые передает шифровки 2022 года. Причина, по которой радиостанция вновь транслирует старые сообщения, неизвестна.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.