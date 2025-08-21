«Живой Нострадамус» объяснил загадочные сигналы из Антарктиды

Мужчина из Бразилии, известный в сети под прозвищем «Живой Нострадамус» рассказал, что неизвестные сигналы, поступающие из Антарктиды, могут выявить неизвестные параллельные вселенные, пишет Daily Mail.

© Газета.Ru

Ученые NASA уже несколько лет обсуждают загадочные радиосигналы, зафиксированные подо льдами Антарктиды в рамках проекта ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna). Вместо ожидаемых космических нейтрино антенны воздушного шара уловили импульсы, которые, судя по данным, поднимались из глубины Земли и выходили на ее поверхности с другой стороны. Современная физика считает такое поведение частиц невозможным. Многие исследователи объяснили это ошибкой оборудования, сбоем датчиков или отражением радиоволн внутри системы. Однако загадка остаётся нерешенной.

Тем временем в дискуссию включился 38-летний мистик из Бразилии Атос Саломея, известный под прозвищем «Живой Нострадамус». Он прославился предсказаниями крупных мировых событий и утверждает, что обнаруженные импульсы могут быть первым доказательством существования зеркальной вселенной, где время течет в обратном направлении. По его словам, если результаты ANITA будут подтверждены, человечеству придется переписать не только законы физики, но и само представление о реальности.

Саломея отметил, что это открытие может привести к началу новой эпохи в науке и философии. Если сигналы окажутся реальными, то в ближайшие годы исследователи могут получить Нобелевскую премию, а человечество окажется на пороге технологических и научных прорывов, способных изменить баланс сил в мире.