В России откопали древнейшую печать Ярослава Мудрого

Ura.Ru

В Великом Новгороде археологи обнаружили уникальную находку — древнейшую печать князя Ярослава Мудрого. Это единственный известный науке артефакт периода его новгородского княжения. Об этом сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.

© РИА Новости
«В эти дни нашими археологами, сотрудниками Института археологии РАН был найден поистине уникальный артефакт: древнейшая печать князя Ярослава Мудрого», — написал Дронов в своем telegram-канале.

По его словам, долгое время исследователи выдвигали различные версии относительно наличия данного памятника и вели научные дискуссии, однако только в настоящее время удалось установить его точное местонахождение.

Дронов подчеркнул, что подобные находки становятся реальными лишь при совместной работе археологов, музея, региона и города, осознающих, что мы живем на земле, полной исторических сокровищ, той земле, которая справедливо считается Родиной России. По мнению специалистов, находка станет важным дополнением к коллекции уникальных артефактов, ежегодно пополняющих музейные фонды Великого Новгорода: берестяных грамот, памятников ювелирного дела и шедевров нумизматики.