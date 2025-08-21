В России откопали древнейшую печать Ярослава Мудрого

В Великом Новгороде археологи обнаружили уникальную находку — древнейшую печать князя Ярослава Мудрого. Это единственный известный науке артефакт периода его новгородского княжения. Об этом сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.

«В эти дни нашими археологами, сотрудниками Института археологии РАН был найден поистине уникальный артефакт: древнейшая печать князя Ярослава Мудрого», — написал Дронов в своем telegram-канале.

По его словам, долгое время исследователи выдвигали различные версии относительно наличия данного памятника и вели научные дискуссии, однако только в настоящее время удалось установить его точное местонахождение.

Дронов подчеркнул, что подобные находки становятся реальными лишь при совместной работе археологов, музея, региона и города, осознающих, что мы живем на земле, полной исторических сокровищ, той земле, которая справедливо считается Родиной России. По мнению специалистов, находка станет важным дополнением к коллекции уникальных артефактов, ежегодно пополняющих музейные фонды Великого Новгорода: берестяных грамот, памятников ювелирного дела и шедевров нумизматики.