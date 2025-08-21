Ученые рассчитали, где внеземной разум может обнаружить сигналы людей

Американские ученые проанализировали радиосвязь Земли с межпланетными аппаратами. Они подсчитали, что внеземной разум с вероятностью 77% смог бы заметить передачи сигналов людей в моменты выравнивания планет, прежде всего Земли и Марса. Кроме того, новые данные помогут эффективнее вести поиски внеземной жизни на экзопланетах в радиусе 23 световых лет, особенно на тех, плоскости орбит которых совпадают с земной. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

© inscience.news

Сегодня поиски внеземного разума (SETI) строятся на идее техносигнатур — эффектов, указывающих на существование в космосе технологически развитой цивилизации. Люди тоже оставляет сигналы, направленные к космическим зондам и телескопам и способные распространяться далеко за пределы Солнечной системы.

Американские ученые решили выяснить, куда именно уходят радиосигналы человечества. Для этого они проанализировали данные сети дальней космической связи NASA и сопоставили их с информацией о положении космических аппаратов.

Оказалось, что в основном радиосигналы были направлены к Марсу. Другие передачи уходили к остальным планетам и телескопам, расположенным в точках Лагранжа системы Солнце–Земля — местах, где гравитация Солнца и Земли удерживает устройства в относительно стабильном положении. Именно в этих направлениях сторонний наблюдатель мог бы заметить радиошум человечества. По словам авторов, вероятность того, что внеземная цивилизация окажется на пути одной из передач людей при выравнивании Земли и Марса, достигает 77%. Для других планет этот показатель составляет около 12%, а без выравнивания он практически нулевой.

Люди в основном общаются с космическими аппаратами и зондами, которые мы отправили для изучения других планет, таких как Марс. Но Марс не блокирует передачу данных полностью, поэтому удаленный космический корабль или планета, расположенная на пути этих межпланетных сообщений, потенциально могут обнаружить сигнал; это может произойти, когда Земля и другая планета Солнечной системы выровняются с их точки зрения. Это говорит о том, что при поиске внеземных коммуникаций нам следует обратить внимание на выравнивание планет за пределами нашей Солнечной системы», — рассказала Пинчен Фан, первый автор исследования из Научного колледжа Эберли, США.

Кроме того, исследователи подсчитали, что телескоп, подобный земному, смог бы уловить излучение аппаратов дальней космической связи на расстоянии до 23 световых лет. Это значит, что в поисках внеземного разума в первую очередь стоит обращать внимание на системы экзопланет в этом радиусе и особенно на те, где плоскости орбит совпадают с земной.

В будущем новые данные помогут идентифицировать системы таких экзопланет и определить, как часто они могли получать сигналы с Земли. Найденные закономерности помогут и при поисках лазерных сигналов, которые могли бы использовать другие цивилизации.