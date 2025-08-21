Нашествие смертельных медуз на Дальнем Востоке объяснили

На Дальнем Востоке активизировались смертельно опасные медузы-крестовики. Об этом заявил aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

Указанный вид ядовитых медуз обитает по большей части в прибрежных водах северной части Тихого океана. Эти существа могут достигать в диаметре до 40 миллиметров. Обычно они прозрачны, что затрудняет их обнаружение в воде. Недавно одна из таких медуз ужалила туристку возле острова Русский во Владивостоке. Благодаря усилиям врачей пострадавшую удалось спасти, говорится в материале.

По словам собеседника издания, медузы очень опасны, так как их нападение может вызвать летальный исход. Активизация данных существ связано с изменением климата, отметил Таврический. Океанолог добавил, что не менее опасной является медуза Корнерот, которая обитает в Черном море.

Ранее Таврический заявил, что в реке Ханган, которая протекает в Сеуле, было замечено существо, которое, возможно, является гигантским змеем. Ранее один из местных жителей, увлекающийся рыбалкой, поделился в социальных сетях видеозаписью, сделанной на реке Ханган. На видео можно заметить, как по водной глади скользит нечто темное, едва касаясь поверхности. Рыбак рассказал, что речной гигант был длиной от шести до десяти метров. Он отметил, что существо около двадцати минут оставалось на одном месте, но при этом постоянно перемещалось.