Xiaomi представила сверхтонкий пауэрбанк

Компания Xiaomi представила ультратонкий внешний аккумулятор, который выделяется своей компактностью и встроенным кабелем. Устройство емкостью 5000 мАч имеет толщину 11,8 мм и весит 110 граммов. Об этом сообщает издание IT-Home.

© Xiaomi

Главной особенностью нового пауэрбанка является его дизайн. При толщине всего 11,8 мм и весе в 110 грамм, он легко помещается в одной руке, что делает его удобным спутником для повседневного использования. Устройство оснащено встроенным зарядным кабелем, который также выполняет функцию удобного ремешка для переноски и может быть легко отсоединен. Прочность кабеля подтверждена тестами на более чем 10 000 циклов изгиба.

Внутри компактного корпуса установлен литий-кобальтовый аккумулятор емкостью 5000 мАч. Заявлено, что даже после 300 полных циклов зарядки-разрядки батарея сохранит более 80% своей первоначальной емкости. При использовании с совместимыми смартфонами Xiaomi и комплектным кабелем, пауэрбанк способен выдавать до 22,5 Вт мощности на выходе, а сам заряжается с мощностью 20 Вт.

Xiaomi также уделила внимание безопасности и надежности. Пауэрбанк оснащен встроенным датчиком температуры NTC, который проводит измерения около 240 раз в минуту для предотвращения перегрева. Эффективное рассеивание тепла обеспечивается медной фольгой с графитовым покрытием площадью 3000 квадратных мм.

Новинка поступит в продажу 25 августа и будет стоить в Китае 139 юаней (приблизительно 1600 рублей по курсу на 21 августа, – «Газета.Ru»).