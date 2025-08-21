С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для предустановки на планшеты и смартфоны

Национальный мессенджер МAX с 1 сентября войдёт в перечень программ для обязательной предустановки на все устройства, сообщили в правительстве РФ. Кроме того, с осени обязательной станет предустановка приложения RuStore на технику с операционными системами iOS и HyperOS, а с января — предустановка «Лайм HD TV» на телевизоры с цифровым блоком управления.

С 1 сентября 2025 года в России станет обязательной предустановка мессенджера MАХ на все устройства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что приложение «войдёт в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства».

«В списке таких программ MАХ заменит «VK Мессенджер», который находился там с 2023 года», — добавили в кабмине.

Планируется, что мессенджер станет базой многофункционального сервиса обмена информацией, при этом обеспечив безопасное общение и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса.

Кроме того, с 1 сентября отечественный магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS. В правительстве напомнили, что раньше RuStore предустанавливался только на устройствах, работающих с операционными системами Android и HarmonyOS.

Ещё одним распоряжением кабмин утвердил список программ, обязательных для предустановки на электронные устройства в 2026 году. В обновлённый список добавился один цифровой продукт — с 1 января на телевизоры с цифровым блоком управления будет устанавливаться «Лайм HD TV».

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. На сегодняшний день в МАХ доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы. В тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу также интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Бета-версию мессенджера MAX представили в марте 2025 года. Официальный запуск приложения запланирован на осень.

На этой неделе в компании VK поделились подробной статистикой в отношении мессенджера. Выяснилось, что активнее всего регистрируются в МАХ жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. 73% зарегистрированных абонентов — пользователи Android, 26% — iOS и ещё 1% пользуются версией для ПК.

С момента запуска бета-версии пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили около 30 млн звонков, а количество групповых чатов уже превысило 700 тыс.

14 июля МАХ начал тестировать функцию каналов. По данным VK, в тестировании принимают участие более 300 авторов, в том числе блогеры, СМИ, знаменитости и ведомства. В топе читаемых каналов — «RT на русском», «РИА Новости», Mash, «Соловьёв», «Артемий Лебедев», «РБК», «360.ru», «Мир сегодня с Юрием Подолякой».