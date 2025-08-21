Google представила часы со спутниковой связью и датчиком температуры тела
Google представила свои новые умные часы Pixel Watch 4, которые выделяются переработанным дизайном, увеличенной автономностью и повышенной производительностью благодаря новому процессору. Впервые в истории носимой электроники от Google в них реализована поддержка спутниковой связи. Информация об этом появилась на официальном сайте Google.
Новинка сохранила узнаваемый дизайн, но получила необычный дисплей Actua 360, изогнутый по всему радиусу. Это позволило увеличить активную область экрана на 10% и уменьшить рамки на 16%. Максимальная яркость дисплея достигает 3000 нит, что на 50% превосходит показатели предыдущей модели.
В основе устройства лежит новейшая платформа Snapdragon W5 Gen 2. Модель диаметром 41 мм оснащена аккумулятором емкостью 325 мАч, обеспечивающим до 30 часов работы, в то время как 45-миллиметровая версия с батареей на 455 мАч способна работать до 40 часов. Режим экономии энергии позволяет продлить время работы до двух дней для меньшей модели и до трех дней для большей. Новая док-станция Quick Charge обеспечивает быструю зарядку: от 0 до 50% за 15 минут и до 80% менее чем за полчаса.
Корпус часов выполнен из алюминия аэрокосмического класса. Дисплей защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass. Значимым нововведением в Pixel Watch 4 стала возможность замены аккумулятора и дисплея, что ранее не было доступно в этой линейке.
Набор функций Pixel Watch 4 включает отслеживание сна, измерение температуры тела, мониторинг сердечного ритма и уровня кислорода в крови (SpO2). Устройство также оснащено приемником GPS, поддерживает более 50 типов тренировок и предоставляет доступ к ИИ-помощнику Gemini. Часы имеют защиту по стандарту IP68 и оснащены модулями LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 и NFC.
Предзаказы на Pixel Watch 4 уже открыты, а старт продаж намечен на 9 октября. Стоимость 41-миллиметровой модели с Wi-Fi составляет $350 (примерно 28 тыс. руб., – «Газета.Ru»), а с LTE – $450 (около 36 тыс. руб.). Более крупная 45-миллиметровая версия с Wi-Fi обойдется в $400 (32 тыс. руб.), а ее вариант с LTE – в $500 (40 тыс. руб.).