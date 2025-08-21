В РФ с 1 сентября станет обязательной предустановка MAX на все устройства

Национальный мессенджер MAX будут в обязательном порядке предустанавливать на все устройства в России с 1 сентября.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что в списке программ, обязательных для предустановки на электронные устройства в 2025 году, MAX заменит «VK Мессенджер», находившийся в перечне с 2023-го.

Во вторник, 19 августа, стало известно, что аудитория национального мессенджера MAX достигла 18 млн пользователей.