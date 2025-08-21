С какими проблемами столкнется человечество при колонизации Луны

Недавно ученые из Смитсоновского института и Университета Мэриленда выяснили, что лунотрясения, а не метеоритные удары, чаще всего изменяют лунный ландшафт. Это открытие, опубликованное в журнале Science Advances, имеет большое значение для выбора места под строительство лунных баз, таких как программа Artemis, передает kp.ru.

Исследователи изучили движение валунов и оползни в районе долины Таурус-Литтров, где совершил посадку «Аполлон-17» в 1972 году. Они выяснили, что валуны, сдвинутые лунотрясениями, имеют траектории, отличные от тех, что вызваны метеоритными ударами. Самое сильное лунотрясение за последние 90 миллионов лет в этом районе имело магнитуду 3,1.

Сейсмические риски важны для будущих миссий, так как даже слабые толчки могут представлять опасность для высоких конструкций, таких как лунная версия космического корабля Starship. Starship, разрабатываемый Илоном Маском, имеет высоту 50 метров и диаметр 9 метров, что делает его уязвимым к лунотрясениям.

Лунотрясения вызваны термическим сжатием коры Луны, гравитационным воздействием Земли и метеоритными ударами. Их магнитуда может достигать 5,5, хотя они обычно слабее земных землетрясений, но их продолжительность может быть значительно дольше — до 10 минут.

Как отмечается, освоение Луны — один из приоритетов российской космической программы. В ближайшие годы Россия планирует отправить к Луне шесть автоматических аппаратов и участвовать в строительстве первой атомной электростанции на поверхности спутника. Для этого необходимы точные сейсмические расчеты.

В 2026 году NASA запустит миссию Farside Seismic Suite с установкой сейсмографов на обратной стороне Луны. Эти данные помогут лучше понять сейсмичность спутника и будут полезны для всех стран, планирующих его освоение.