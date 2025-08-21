Подсказку о возведении Стоунхенджа нашли в древнем коровьем зубе

Зуб из коровьей челюсти, намеренно помещенной у входа в Стоунхендж при его основании в период с 2995 по 2900 год до н. э., стал новым доказательством транспортировки камней на расстояние около 200 км из Уэльса на равнину Солсбери.

Подробности анализа третьего моляра вышли в Journal of Archaeological Science. Он показал, что животное родилось в Уэльсе, что подтверждает теорию об использовании крупного рогатого скота для перевозки огромных камней через всю страну.

С момента обнаружения челюстной кости столетие назад историки ломали голову над тем, почему она была помещена туда и откуда взялась.

Исследователи из Британской геологической службы (BGS), Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили резкие колебания концентрации изотопов свинца в конце зимы — весной. На фоне плавных изменений уровня стронция это может указывать на мобилизацию ресурсов коровьим организмом во время беременности.

Иными словами, буренка использовала старый свинец, накопленный в ее скелете в регионе с палеозойскими породами вроде найденных в Уэльсе голубых камней раньше, чем она оказалась в Стоунхендже.

«Это говорит нам о том, что очень рано в своей жизни она включила свинец в свой скелет, и этот свинец происходил из древних палеозойских пород возрастом более 400 миллионов лет. Такие типы пород в основном встречаются в Британии в Уэльсе, который является ближайшим источником, а также в Озерном крае и Шотландии, — объясняет профессор Джейн Эванс из BGS. — Уэльс — ближайший район, где можно найти такой состав свинца. Это предполагает, что жизнь найденного в Уилтшире животного началась в другом месте. Оно должно было пастись какое-то время на более древних породах, и очевидный вывод, учитывая его связь со Стоунхенджем, заключается в том, что Уэльс может быть вероятным местом происхождения коровы в ранний период жизни».

Место находки челюсти «в очень специфической части древнейшей кольцевой структуры Стоунхенджа» предполагает какой-то ритуальный контекст, полагает исследовательница. Это поднимает резонные вопросы о цели перевозки коровы.

До недавнего времени археологи не находили свидетельств использования крупного рогатого скота в качестве вьючных животных в неолите, но более позднее исследование установило, что строение копыт может указывать на такую работу, добавляет она: «Это хорошо вписывается в эту версию»,

Даже если сама корова не была задействована в грузоперевозках, эту роль могли выполнять связанные с нею волы.

«Я не знаю, сколько времени нужно, чтобы тащить камни из Уэльса в Стоунхендж, но это наверняка трудоемкий процесс. Нужна впечатляющая логистика, в том числе кормежка», — говорит Эванс.

Изотопы углерода показали, что рацион коровы менялся в зависимости от сезона: зимой — лесной корм, летом — пастбища. Судя по изотопам стронция, сезонные источники пищи поступали из разных геологических районов, что предполагает либо сезонные перемещения буренки, либо завоз корма для ее питания.

Хотя челюсть найдена в Стоунхендже, неясно, прибыла ли корова на место живой или ее останки были доставлены туда для захоронения. Однако вполне возможно, что животное имело значение для строителей Стоунхенджа на самом раннем этапе его возведения, считают ученые.

Это «еще одно убедительное доказательство связи Стоунхенджа с юго-западным Уэльсом» поддерживает «любопытную возможность, что крупный рогатый скот помогал перетаскивать камни», заметил археолог Майкл Паркер Пирсон из UCL.