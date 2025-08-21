Около 23% покупателей составляют список продуктов с помощью ИИ

Порядка 23% пользователей используют ИИ для составления списка или корзины продуктов, из них 7% выбирают GigaChat, 6% — YandexGPT, 5% — Deepseek, и ещё 5% — ChatGPT

К такому выводу пришёл медиахолдинг Rambler&Co и аналитики программы лояльности «СберСпасибо» по итогам опроса 120 тыс. россиян об онлайн‑покупках в продуктовых магазинах.

Ольга Иванова, директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо»:

«С помощью ИИ можно проанализировать историю покупок и предпочтения, чтобы оптимизировать бюджет. Сейчас уже 4% покупателей применяют ИИ при заказе продуктов и отмечают, что это ускоряет навигацию по каталогу. Ещё 17% готовы подключить рекомендации нейросетей, если это упростит выбор и поможет сэкономить; 30% пока сомневаются, а 49% предпочитают разбираться самостоятельно. Алгоритмы способны сравнивать позиции, находить более дешевые аналоги и альтернативные способы снизить итоговую стоимость — использовать промокод, кешбэк или бонусы. Например, в Самокате средний размер списания составляет 140 бонусов за покупку».

По словам Ольги Ивановой, покупатели довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда в каталоге нет знакомых брендов или упаковка не вызывает доверия. В таких случаях большинство читает отзывы и рейтинги (33%), часть использует фильтры и сортировку (23%), еще 20% откладывают решение, а 22% отменяют заказ и закрывают приложение. К ИИ-ассистентам за рекомендациями обращаются пока 2%. Вероятно, покупатели предпочитают доверять свой выбор опыту других пользователей, особенно когда речь идёт о субъективных характеристиках — качестве, вкусе, надёжности товара.

Опрос проходил с 24 по 31 июля 2025 года в нём приняли участие свыше 120 тыс. респондентов со всей России.