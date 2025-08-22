Антарктида оказалась под угрозой необратимого коллапса

Антарктида переживает резкие и скорее всего необратимые изменения, которые имеют серьезные последствия не только для экосистем континента, но и для всего мира. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature.

В проекте участвовали ученые Австралийского национального университета, Университета Нового Южного Уэльса, Австралийских антарктических центров и ученые из 6 стран.

Ледяной щит на грани коллапса

Особую тревогу вызывает состояние Западно-Антарктического ледяного щита. Ученые считают, что его разрушение может повысить уровень мирового океана более чем на три метра. Это поставит под угрозу существование прибрежных городов по всему миру.

«Такой коллапс будет иметь катастрофические последствия для будущих поколений», — подчеркнула д-р Нерили Абрам, климатолог и научный сотрудник Австралийского антарктического отдела.

Морской лед тает быстрее, чем ожидалось

Исследователи отмечают, что сокращение антарктического морского льда уже запустило цепочку эффектов. Когда лед исчезает, океан поглощает больше солнечного тепла, что ускоряет глобальное потепление. Кроме того, плавающие ледники становятся уязвимее и рискуют разрушиться.

Ситуацию усугубляет замедление глубокой циркуляции Южного океана — важного процесса, при котором холодная и богатая кислородом вода опускается на глубину и обеспечивает обмен питательными веществами. Если циркуляция ослабнет, экосистемы лишатся жизненно важных элементов.

Угроза для дикой природы

Быстрое таяние льда уже влияет на животных. По словам профессора Мэтью Инглэнда из UNSW и Австралийского центра передового опыта в области антарктической науки (ACEAS), под ударом оказались императорские пингвины.

«Птенцы зависят от стабильного морского льда, пока не вырастут их водонепроницаемые перья. Потеря льда приводит к массовой гибели целых колоний и они на грани вымирания», — объяснил он.

Криль, другие виды пингвинов и тюленей, а также фитопланктон также находятся в зоне риска. Последний страдает от потепления и подкисления океана, что угрожает всей пищевой цепочке региона.

Ученые подчеркивают, что изменения в Антарктиде в первую очередь напрямую затронут Австралию. Среди главных последствий — повышение уровня моря, потепление и обеднение кислородом Южного океана, снижение способности океанов поглощать углекислый газ и, как следствие, усиление глобального потепления.

Единственный выход — снижение выбросов

По словам д-ра Абрам, существующих международных усилий недостаточно: