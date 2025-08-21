Masimo подала в суд на таможню США из-за Apple

Компания Masimo, специализирующаяся на медицинских технологиях, подала иск против Таможенно-пограничной службы США. Поводом стало решение ведомства разрешить Apple ввозить умные часы с функцией измерения уровня кислорода в крови на фоне продолжающегося патентного спора между компаниями.

© Ferra.ru

Masimo утверждает, что таможня изменила свою позицию по этому вопросу без уведомления и объяснений. По словам компании, о решении от 1 августа она узнала только после того, как Apple объявила о возвращении функции измерения кислорода в Apple Watch.

Конфликт между компаниями тянется несколько лет. Masimo обвиняет Apple в переманивании сотрудников и использовании запатентованных технологий в своих устройствах. Ранее Международная торговая комиссия США постановила заблокировать импорт Apple Watch Series 9 и Ultra 2, сочтя, что технология нарушает патенты Masimo.

После этого Apple продолжила продавать модифицированные версии часов без спорной функции. Однако 14 августа компания заявила, что вернет возможность измерения кислорода в крови, получив согласие таможни.

Masimo считает, что такое решение лишает ее права на защиту интеллектуальной собственности. Компания настаивает, что ведомство должно было строго следовать запрету, установленному торговой комиссией, а не создавать исключения.