В США обнаружены окаменелости древних оленей

Ученые нашли доказательство того, что древние олени Eocoileus gentryorum обитали на территории Северной Америки.

Ранее их окаменелости находили только во Флориде, однако недавно палеонтологи обнаружили останки также на месте раннеплиоценовых отложений в районе Грей. Это стало единственной находкой до плейстоцена на Аппалачском нагорье.

Как говорится в журнале Palaeontologia Electronica, палеонтологи наткнулись на череп, зуб и элементы конечностей.

Это доказывает, что этот вид оленей, который сопоставим с размерами оленя-кита из Флориды и оленя-мазама из Центральной и Южной Америки, быстро распространился по континенту, освоив разнообразные природные зоны.

