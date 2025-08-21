Xiaomi представила беспроводную мышь за $11

Xiaomi представила новую беспроводную мышь, которая будет доступна по цене всего $11.

© Ferra.ru

Новинка весит около 63 граммов (без батарейки) и выполнена в асимметричном корпусе с упором под большой палец. Такой дизайн снижает нагрузку на руку и делает работу более комфортной при долгом использовании.

На боковой панели расположены две дополнительные кнопки для быстрого перехода вперёд и назад при работе в браузере или документах. Колесо прокрутки получило силиконовое покрытие, адаптированное под форму пальца, что делает скролл более плавным.

В мыши используется новый тихий переключатель TTC, снижающий уровень шума при кликах.

© ITHome

Но главная особенность новинки — поддержка двух режимов подключения: по радиоканалу 2,4 ГГц и через Bluetooth, что позволяет легко переключаться между двумя устройствами.

Также предусмотрен сенсор с разрешением 1200 DPI, индикатор состояния, PTFE-ножки и скрытый отсек для приёмника. Мышь будет доступна в черном и белом цветах.