«Радиостанция Судного дня» передала новые сообщения

"Радиостанция Судного дня" в четверг передала новые загадочные сообщения.

Так, сначала в 12:30 появилось сообщение "ОЛУХОВКА", затем около 13:00 - "КРИПОКАЮК".

Зашифрованные сообщения регулярно передаются накануне или после важных политических событий, что часто привлекает интерес конспирологов.

"Радиостанция Судного дня" UVB-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с конца 1970-х годов. Она непрерывно передаёт монотонные звуковые сигналы, но иногда прерывается на некие закодированные голосовые сообщения.