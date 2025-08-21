В Windows 11 появится запись отдельных окон

В операционной системе Windows 11 появится функция записи отдельных окон. В ближайшее время в Windows 11 будет внедрена новая функциональность инструмента «Ножницы», которая позволит записывать не весь экран, а только выбранное окно. Это будет новая функция системного набора инструментов Snipping Tool.

Как сообщает портал PCWorld со ссылкой на источники в Microsoft, это нововведение направлено на упрощение процесса создания видеозаписей и повышение эффективности работы пользователей.

Сейчас для запуска инструмента «Ножницы» в Windows 11 используется сочетание клавиш Windows + Shift + R. Однако при необходимости записи определённой области экрана пользователи сталкивались с необходимостью последующего редактирования записи для удаления ненужных фрагментов.

Microsoft планирует реализовать функцию записи конкретных окон, что позволит пользователям фиксировать только интересующий их контент без необходимости последующей обработки записи. Функция уже доступна в последней бета-версии Windows 11. Точная дата выхода обновления для широкой аудитории с этим функционалом пока не объявлена, но возможно, обновление будет распространено в конце 2025 или в начале 2026 года.