Наушники Google Pixel Buds 2a получили активный шумодав

Google обновила линейку доступных наушников и представила Pixel Buds 2a — первые «A»-модели с активным шумоподавлением. Стоят они $129, что на $30 дороже прошлой версии, но набор функций стал заметно шире.

© Ferra.ru

Главное новшество — чип Tensor A1, который привнес поддержку ИИ-функций и интеграцию с голосовым ассистентом Gemini, который заменил привычный Google Assistant и позволяет использовать новые сценарии: от голосовых подсказок до интеллектуального шумоподавления.

Помимо ANC, в наушниках появился прозрачный режим, а во время звонков работает ИИ-фильтрация ветра и фонового шума.

© The Verge

Автономность составляет до 7 часов с ANC и до 10 часов без него. Зарядный кейс добавляет ещё 20 часов, а быстрая зарядка за 5 минут даёт час прослушивания. Корпус наушников соответствует стандарту IP54, кейс — IPX4.

Интересно, что Buds 2a стали ремонтопригоднее: у кейса теперь можно заменить батарею. Дизайн остался знакомым, но добавились четыре размера амбушюр и новый цвет Iris. Pixel Buds 2a уже доступны для предзаказа.