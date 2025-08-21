В России рухнула цена на iPhone 16

В России рекордно снизилась цена на базовый iPhone 16, что связано со скорой презентацией следующего поколения. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

© Apple

На фоне предстоящей презентации iPhone 17, которая состоится 9 сентября, стоимость прошлогодней модели заметно упала на ключевых маркетплейсах. Так, к концу августа 2025 года средняя цена iPhone 16 с объемом памяти 128 ГБ составила около 55 тыс. руб., что на 15% ниже июньских показателей.

С момента старта продаж, когда устройство предлагалось за 114 тыс. рублей, цена снизилась более чем в два раза. Эксперты ожидают, что дальнейшее удешевление будет происходить медленнее, а доступность смартфона сократится по мере выхода iPhone 17.

iPhone 16 стал первым базовым смартфоном Apple с поддержкой ИИ-системы Apple Intelligence. Гаджет также получил обновленный дизайн блока камер, кнопку Camera Control для управления камерой, кнопку действия вместо переключателя беззвучного режима, флагманский чип Apple A18 и 8 ГБ оперативной памяти.

По слухам, 9 сентября Apple представит четыре модели iPhone: базовый iPhone 17, флагманские iPhone 17 Pro и Pro Max, а также сверхтонкий iPhone 17 Air, который придет на смену Plus-версиям.