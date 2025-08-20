В работе ChatGPT в США произошел сбой

Американские пользователи сообщили о сбое в работе чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

© Global look

По его информации, около 1,3 тыс. человек пожаловались на работу бота. Чаще всего пользователи жалуются на работу самого сервиса (83%) и на проблемы с доступом к веб-версии (6%).

В 2022 году OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.