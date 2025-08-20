На Солнце зафиксировали второй подряд гигантский протуберанец
Вслед за крупнейшим протуберанцем, который зафиксировали утром 20 августа, Солнце выбросило в космос еще одну подобную структуру через четыре часа. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Там отметили, что второй протуберанец, как и первый, улетел в направлении Марса.
«Держись, Марс. Мы с тобой», — говорится в тексте.
В ИКИ РАН подчеркнули, что оба выброса не представляют угрозы Земле, поскольку движутся в сторону внешних планет.