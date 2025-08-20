В небе над Японией пролетел огненный шар

В небе над Японией заметили яркий огненный шар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Явление произошло в темное время суток, поэтому его хорошо было видно из городов Кагосима, Миядзаки, Осака и нескольких других. Как объяснил директор Космического музея Кагосимы Тосихиса Маэда, огненный шар может быть ярким метеором.

Вспышку задокументировало несколько очевидцев и камер наружного наблюдения. На получившихся кадрах отчетливо можно увидеть, как ночное небо озаряется ярким светом, после чего в нем появляется «падающий» огненный шар.

Ранее метеор заметили в небе над Иркутской областью.