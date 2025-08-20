В горах Святого Креста нашли древнейшие следы первых "выходцев из моря"

Исследователи из Польского геологического института обнаружили в горах Святого Креста окаменелые следы, которые оставили древнейшие обитатели планеты, покинувшие водную среду. Их возраст оценивается в 419-393 миллионов лет - это самый ранний известный след существ, начавших осваивать новые территории.

© Jakub Zalewski. Scientific Reports (2025). DOI: 10.1038/s41598-025-14541-8

На Свентокшиском хребте сохранилась целая дорожка из отпечатков девонского периода. Анализ показал, что они принадлежали двоякодышащим рыбам - тем самым, которые первыми начали выползать из моря и оставаться на поверхности достаточно долго. Судя по отпечаткам, эти существа уже обладали навыками движения, близкими к тем, что впоследствии развились у позвоночных.

Примечательно, что найденные следы оказались на 10 миллионов лет старше древнейших доказательств существования полноценных четвероногих. Это открытие показывает: переход от морских обитателей к жизни на твердой почве занял как минимум 10 миллионов лет. Согласно популярной версии, причина такого "переселения" заключалась в нехватке пищи в море - рыбы устремились на берег в поисках новых источников питания.

Похожие находки ранее делали на острове Валентия в Ирландии. Но именно следы из Польши считаются древнейшими на сегодняшний день. Они свидетельствуют, что уже в начале среднего девона рыбы, постепенно эволюционировавшие в четвероногих, умели довольно уверенно двигаться по поверхности земли.